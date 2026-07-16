Tous à l’Opéra !, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Tous à l’Opéra ! Samedi 8 mai 2027, 10h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-08T10:00:00+02:00 – 2027-05-08T17:00:00+02:00

Fin : 2027-05-08T10:00:00+02:00 – 2027-05-08T17:00:00+02:00

Portes ouvertes

Envie de découvrir les métiers de l’Opéra et ses artistes ? « Tous à l’Opéra ! » propose aux familles, et aux curieux, un parcours inédit au sein du Grand-Théâtre. Concerts, ateliers créatifs et surprises rythment la journée pour découvrir les richesses du spectacle vivant et la diversité de ses métiers.

Plus d’informations à venir

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/tous-lopera-88341 »}]

Portes ouvertes