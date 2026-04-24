Tous à l’Opéra : récital de chant lyrique, Grand Théâtre de l’Opéra de Bordeaux, Bordeaux

Tous à l’Opéra : récital de chant lyrique Samedi 9 mai, 11h00 Grand Théâtre de l’Opéra de Bordeaux Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Chaque année, l’événement européen Tous à l’Opéra ! invite le public à franchir les portes des maisons lyriques.

Pour cette nouvelle édition, l’Opéra National de Bordeaux met à l’honneur ses ateliers : peinture, sculpture, couture, teinturerie, menuiserie…. mais également les facteurs d’instruments, partenaires indispensables de nos musiciens.

Cet événement sera aussi l’occasion de mettre en avant les jeunes artistes en devenir.

Dans ce cadre, 4 anciens élèves du conservatoire (Winona Berry, Baudouin Doussau, Justine Maucurier et Maïlie Ghilaci) ayant obtenu en 2025 leur Diplôme d’Études Musicales en chant lyrique proposeront un récital dans le salon Boireau.

[en partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Grand Théâtre de l’Opéra de Bordeaux Place de la Comédie, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-tous-lopera-2026 »}]

4 élèves lauréats du DEM en chant lyrique se produisent en récital. conservatoire gratuit

© Conservatoire de Bordeaux