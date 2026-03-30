Tous Éloquents : Grande Finale Théâtre Mogador Paris
Tous Éloquents : Grande Finale Théâtre Mogador Paris mardi 9 juin 2026.
, ils sont soixante-cinq. Sur la scène de Mogador, ils ne seront plus que six…
Le 9 juin 2026, sur la mythique scène du théâtre Mogador, vous assisterez à une soirée unique : la grande finale de Tous Éloquents, un concours d’éloquence inclusif et révolutionnaire, porté par des orateurs brillants prêts à briser les préjugés.
Après trois mois d’ateliers adaptés et de coaching individuel, les finalistes en situation de handicap (Troubles du développement intellectuel, bégaiement, aphasie, déficience visuelle, surdité oralisante et TSA) prendront la parole avec audace, sincérité et puissance.
Leurs discours seront émouvants, drôles, percutants, et vous prouveront une chose : leur différence n’est pas un frein mais une force.
L’événement sera entièrement accessible, avec tous les dispositifs nécessaires (accès PMR, audiodescription, sous-titrage en direct, LSF…)
À propos de l’association :
Créée en 2022, Éloquence de la Différence accompagne des personnes en situation de handicap pour renforcer leur confiance, s’affirmer et faire entendre leur voix.
Un événement engagé, vibrant, et ouvert à tous, pour prouver que la différence est une force, et la parole un levier d’émancipation.
Le mardi 09 juin 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T20:00:00+02:00_2026-06-09T22:00:00+02:00
Théâtre Mogador 25 rue de Mogador 75009 Paris
Métro -> 12 : Trinité – d’Estienne d’Orves (Paris) (136m)
Bus -> 21264368 : Trinité – d’Estienne d’Orves (Paris) (136m)
Vélib -> Victoire – Chaussée d’Antin (46.94m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.eventbrite.fr/e/billets-tous-eloquents-2026-re-inventer-leloquence-pour-accepter-la-difference-1984119062527?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true communication@eqdifference.org
Afficher la carte du lieu Théâtre Mogador et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Tatiana Eva-Marie & Michael Valeanu en concert Cool jazz for quiet dreams 38Riv Jazz Club Paris 30 mars 2026
- Inclusiv’Sportival – 2ème édition : l’événement dédié à l’inclusion par le sport Auberge MIJE Fourcy Paris 30 mars 2026
- Exposition collective – Silences The Muisca Gallery Paris 30 mars 2026
- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026
- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026