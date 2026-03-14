Tous Éloquents : Grande Finale Théâtre Mogador Paris

Présentation de l’événement :

Au début, ils étaient soixante-cinq. Aujourd’hui, il n’en reste que six…

Le 9 juin 2026, sur la mythique scène du théâtre Mogador, vous assisterez à une soirée unique au monde : la grande finale de Tous Éloquents, un concours d’éloquence inclusif et révolutionnaire, porté par des orateurs brillants prêts à briser les préjugés.

Après trois mois d’ateliers adaptés et de coaching individuel, les finalistes en situation de handicap (Troubles du développement intellectuel, bégaiement, aphasie, déficience visuelle, surdité oralisante et autisme) prendront la parole avec audace, sincérité et puissance.

Leurs discours seront émouvants, drôles, percutants, et vous prouveront une chose : leur différence n’est pas un frein, c’est une force.

L’événement sera entièrement accessible, avec tous les dispositifs nécessaires (accès PMR, audiodescription, sous-titrage en direct, LSF…)

À propos de l’association :

Créée en 2022, Éloquence de la Différence accompagne les personnes en situation de handicap pour les aider à prendre confiance en elles, s’affirmer et être entendues, grâce à l’art de la parole.

Le concours d’éloquence le plus inclusif de France est de retour ! Un événement engagé, vibrant, et ouvert à tous, pour prouver que la différence n’est pas un frein mais une véritable force.

Le mardi 09 juin 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T20:00:00+02:00_2026-06-09T22:00:00+02:00

Théâtre Mogador 25, rue de Mogador 75009 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-tous-eloquents-2026-re-inventer-leloquence-pour-accepter-la-difference-1984119062527?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true



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