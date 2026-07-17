TOUS EN SCÈNE ! LE THÉÂTRE DE LAVAL SE DÉVOILE, Théâtre de Laval, Laval

Informations pratiques

TOUS EN SCÈNE ! LE THÉÂTRE DE LAVAL SE DÉVOILE Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Théâtre de Laval Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les journées du patrimoine sont une bonne occasion de venir au Théâtre pour visiter les coulisses, rencontrer les médiatrices et en savoir davantage sur le lieu, son fonctionnement et les spectacles à venir pour la saison 2026-2027.

Théâtre de Laval 34 Rue de la Paix, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire 0243498630 https://letheatre.laval.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 49 86 30 »}] Projeté dès 1820, le théâtre de Laval, seul espace dédié aux plaisirs sur la nouvelle traverse est/ouest, voit sa réalisation confiée en 1827 au jeune architecte lavallois Pierre Aimé Renou.

Celui-ci propose alors un plan simple néoclassique avec une façade à 2 niveaux rythmés par des jeux d’arcades en plein cintre à l’étage. L’ensemble des servitudes théâtrales disparaissent derrière un balcon d’attique.

Aménagé pour pouvoir accueillir les projections cinématographiques comme les concerts à partir de 1958, le théâtre lavallois décline lentement jusqu’en 2002, date de sa fermeture définitive.

Au cœur d’un nouveau projet culturel ambitieux, le lieu est alors totalement réaménagée (on ne conserve que la façade) et doté d’une salle de 600 places inaugurée en 2007 par Barbara Hendrix.

Les journées du patrimoine sont une bonne occasion de venir au Théâtre pour visiter les coulisses, rencontrer les médiatrices et en savoir davantage sur le lieu, son fonctionnement et les spectacles…

©Ville de Laval