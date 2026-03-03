Tous en vadrouille RDV à l’Office de Tourisme Nîmes

Tous en vadrouille

RDV à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-12

Venez avec vos enfants découvrir la ville.

RDV à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

English :

Come and discover the town with your children.

