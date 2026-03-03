Tous en vadrouille RDV à l’Office de Tourisme Nîmes
RDV à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : Dimanche 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-08-23
2026-07-12
Venez avec vos enfants découvrir la ville.
6 boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
English :
Come and discover the town with your children.
L’événement Tous en vadrouille Nîmes a été mis à jour le 2026-03-03 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes