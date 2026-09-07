Tous pour l’architecture 2026 !, Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine, Poitiers

Informations pratiques

Tous pour l’architecture 2026 ! 19 – 21 novembre Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T09:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-21T09:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:59:00+01:00

Laboratoire à ciel ouvert de la culture architecturale, urbaine et paysagère, « Tous pour l’architecture 2026 ! » propose des visites, tables rondes, expositions, spectacles, cinéma… pour toutes et tous, partout dans la ville.

Programme complet à découvrir dès octobre !

Un événement organisé par le Réseau des maisons de l’architecture en partenariat avec la Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien du ministère de la Culture, l’Ordre des architectes, la Fédération Française des Tuiles et Briques, Grand Poitiers Communauté urbaine et la ville de Poitiers.

Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine 1 rue de la Tranchée 86000 POITIERS Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 42 89 79 http://www.ma-poitiers.fr [{« type »: « link », « value »: « https://ma-poitiers.fr/ »}]

Rendez-vous à Poitiers pour la Biennale des Maisons de l’architecture… Un temps fort national et festif autour du thème « Mémoire, Transmission, Transition(s) » . biennale réseau

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