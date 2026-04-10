Tout autour du château Belfort
Tout autour du château Belfort dimanche 16 août 2026.
Belfort
Tout autour du château
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Cette déambulation guidée autour de la roche de Belfort, propose un véritable voyage à travers le temps, dans un cadre naturel enchanteur ! Origine, évolution, dimension historique nationale et points de vue remarquables sont au programme.
Complétez cette sortie par la visite de l’exposition Guerre de papiers De Vauban à Séré de Rivières à la bibliothèque municipale Léon Deubel du 1er juillet au 26 septembre.
A partir de 12 ans. Prévoir baskets, pas adapté aux personnes ayant des difficultés à marcher.
Visites non échangeables non remboursables. .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tout autour du château Belfort a été mis à jour le 2026-06-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)
- Atelier Monotypes aux crayons de couleurs L’imaginarium Belfort 5 juin 2026
- Imaginapuces #6 Rencontre artisane Lu Papeterie L’imaginarium Belfort 7 juin 2026
- VOCALISES Voix d’ange, souffle d’âme Place d’Armes Belfort 7 juin 2026
- Babel Place de Gaulle et de la Résistance Belfort 7 juin 2026
- Thomas Marty Belfort La maison du peuple Belfort 12 juin 2026