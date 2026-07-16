TOUT CONTRE LA TERRE, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

TOUT CONTRE LA TERRE Vendredi 2 avril 2027, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

25€ / 18,5€ / 12,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-02T20:30:00+02:00 – 2027-04-02T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-02T20:30:00+02:00 – 2027-04-02T21:30:00+02:00

Inspirée du témoignage « Tu m’as laissée en vie » de Camille Beaurain, Tout contre la terre porte le récit aussi tendre que poignant de Camille et Augustin, un couple de paysan dans leur combat pour sauver leur exploitation agricole.

Camille a 15 ans quand elle tombe amoureuse d’Augustin, son premier amour, éleveur de porcs. Elle s’installe avec lui à la ferme, et découvre que la vie d’éleveur est tout sauf paisible. Entre le travail aux champs, les bêtes, les imprévus sanitaires ou économiques, le couple se retrouve étranglé sous les dettes. Epuisé par ce quotidien insupportable et l’absence d’aide, Augustin met fin à ses jours.

C’est auprès d’un journaliste, que Camille retrace ce récit teinté d’amour, de tendresse, d’humour, mais surtout, de la misère qui s’est emparé des campagnes.

« Une pièce agile où le drame côtoie l’amour et l’humour. Racontée avec agilité, tantôt burlesque, tantôt humoristique, tantôt poétique, tantôt génératrice de colère. C’est pour toutes ces raisons qu’il faut aller la voir » – VAUCLUSE MATIN

https://www.youtube.com/watch?v=HxALx9KW29c

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4095 »}] [{« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tre des Beliers », « cache_age »: 86400, « description »: « ud83dudc16 Tout contre la terrenu2022nDe Ru00e9mi CouturiernInspiru00e9 de u00ab Tu mu2019as laissu00e9e en vie u00bb de Camille Beaurain et Antoine JeandeynMise en scu00e8ne de Marie Benati et Ru00e9mi Couturiernu2022nTRIOMPHE FESTIVAL AVIGNON OFF 25nu2022nud83duddd3ufe0f Du 12 octobre au 21 du00e9cembre 2025nud83dudd57 u00e0 20h les dimanchesnud83dudc49 au Thu00e9u00e2tre des Bu00e9liers Parisiensnu2022nCamille et Augustin, un couple de paysans, su2019aiment et ru00eavent du2019avenir. Leur histoire est faite de joie, de tendresse, mais aussi de combat contre un systu00e8me qui les u00e9touffe.nu2022nTout Contre la Terre nu2019est pas seulement un drame agricole : cu2019est une histoire du2019amour avant tout, portu00e9e par la force de la jeunesse, lu2019humour, la tendresse et la rage de vivre.nu2022nUn spectacle qui serre le coeur et redonne voix u00e0 une France invisible, mais essentielle.nu2022nTexte : Ru00e9mi CouturiernInspiru00e9 de u00ab Tu mu2019as laissu00e9e en vie u00bb de Camille Beaurain et Antoine JeandeynMise en scu00e8ne : Marie Benati et Ru00e9mi CouturiernDistribution: Charlotte Bigeard, Thibaud Pommier , Ru00e9mi Couturier, Merryl Beaudonnet, Charlie Fargialla ou Emmanuel Gruatnu2022nScu00e9nographie: Hu00e9lie ChomiacnMusique: Simon MeuretnCru00e9ation Lumiu00e8re : Dimitri Porgetnu2022nAttachu00e9 de Presse: Lynda MihoubnDiffuseur: David Gaschet Artistic Scenicnu2022nUne coproduction Les Pies Menteurs et Artistic Scenic », « type »: « video », « title »: « Bande-Annonce u2022 Tout contre la terre », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/HxALx9KW29c/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=HxALx9KW29c », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCLxH4opJo-x-P1VKp6_vCpA », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Tout contre la terre porte le récit aussi tendre que poignant de Camille et Augustin, un couple de paysan dans leur combat pour sauver leur exploitation agricole.

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