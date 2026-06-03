Tout doit disparaître – Stéphanie Aflalo Théâtre de la Bastille PARIS

Avec ses « Récréations philosophiques », Stéphanie Aflalo propose des confrontations pleines d’humour entre théâtre et philosophie. Cette fois, elle s’inspire de la pensée du philosophe Jacques Derrida pour mieux la faire dérailler. « Chaque fois unique, la fin du monde », écrivait-il pour décrire la déflagration intime que provoque en nous la disparition d’un·e proche.

À partir de ces réflexions, Stéphanie Aflalo engage un dialogue à la fois intime et métaphysique avec l’image vidéo de son père, dont elle tient le goût de la farce et du débordement.

Entremêlant chant, danse et musique au piano, Tout doit disparaître devient un échange qui refuse de s’achever, une forme d’entraînement au deuil comme on répète une pièce, puisque philosopher, comme le veut l’adage, c’est apprendre à mourir. Cultivant un sens très singulier de la sagesse, Stéphanie Aflalo livre une méditation burlesque sur le temps.

Stéphanie Aflalo poursuit ses « Récréations philosophiques » et offre une pièce métaphysique et drolatique sur la mort.

Du lundi 31 mai 2027 au mardi 01 juin 2027 :

lundi, mardi

de 21h00 à 22h15

Du vendredi 21 mai 2027 au samedi 29 mai 2027 :

samedi

de 18h00 à 19h15

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h15

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-21T23:00:00+02:00

fin : 2027-06-02T01:15:00+02:00

Date(s) : 2027-05-21T20:00:00+02:00_2027-05-21T21:15:00+02:00;2027-05-22T18:00:00+02:00_2027-05-22T19:15:00+02:00;2027-05-24T20:00:00+02:00_2027-05-24T21:15:00+02:00;2027-05-25T20:00:00+02:00_2027-05-25T21:15:00+02:00;2027-05-26T20:00:00+02:00_2027-05-26T21:15:00+02:00;2027-05-27T20:00:00+02:00_2027-05-27T21:15:00+02:00;2027-05-28T20:00:00+02:00_2027-05-28T21:15:00+02:00;2027-05-29T18:00:00+02:00_2027-05-29T19:15:00+02:00;2027-05-31T21:00:00+02:00_2027-05-31T22:15:00+02:00;2027-06-01T21:00:00+02:00_2027-06-01T22:15:00+02:00

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/tout-doit-disparaitre accueil@theatre-bastille.com



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