Tout doit disparaître – Stéphanie Aflalo Théâtre de la Bastille PARIS
Tout doit disparaître – Stéphanie Aflalo Théâtre de la Bastille PARIS vendredi 21 mai 2027.
Avec ses « Récréations philosophiques », Stéphanie Aflalo propose des confrontations pleines d’humour entre théâtre et philosophie. Cette fois, elle s’inspire de la pensée du philosophe Jacques Derrida pour mieux la faire dérailler. « Chaque fois unique, la fin du monde », écrivait-il pour décrire la déflagration intime que provoque en nous la disparition d’un·e proche.
À partir de ces réflexions, Stéphanie Aflalo engage un dialogue à la fois intime et métaphysique avec l’image vidéo de son père, dont elle tient le goût de la farce et du débordement.
Entremêlant chant, danse et musique au piano, Tout doit disparaître devient un échange qui refuse de s’achever, une forme d’entraînement au deuil comme on répète une pièce, puisque philosopher, comme le veut l’adage, c’est apprendre à mourir. Cultivant un sens très singulier de la sagesse, Stéphanie Aflalo livre une méditation burlesque sur le temps.
Stéphanie Aflalo poursuit ses « Récréations philosophiques » et offre une pièce métaphysique et drolatique sur la mort.
Du lundi 31 mai 2027 au mardi 01 juin 2027 :
lundi, mardi
de 21h00 à 22h15
Du vendredi 21 mai 2027 au samedi 29 mai 2027 :
samedi
de 18h00 à 19h15
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h15
payant Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-21T23:00:00+02:00
fin : 2027-06-02T01:15:00+02:00
Date(s) : 2027-05-21T20:00:00+02:00_2027-05-21T21:15:00+02:00;2027-05-22T18:00:00+02:00_2027-05-22T19:15:00+02:00;2027-05-24T20:00:00+02:00_2027-05-24T21:15:00+02:00;2027-05-25T20:00:00+02:00_2027-05-25T21:15:00+02:00;2027-05-26T20:00:00+02:00_2027-05-26T21:15:00+02:00;2027-05-27T20:00:00+02:00_2027-05-27T21:15:00+02:00;2027-05-28T20:00:00+02:00_2027-05-28T21:15:00+02:00;2027-05-29T18:00:00+02:00_2027-05-29T19:15:00+02:00;2027-05-31T21:00:00+02:00_2027-05-31T22:15:00+02:00;2027-06-01T21:00:00+02:00_2027-06-01T22:15:00+02:00
Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS
https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/tout-doit-disparaitre accueil@theatre-bastille.com
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