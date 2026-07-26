Tout en parlant de lectures Médiathèque Marguerite Duras Paris

Informations pratiques

Inscription auprès de l’association Tout en parlant au 06 61 57 28 17 ou par mailunmois avant chaque séance.

AU PROGRAMME :

Samedi 3 octobre | 11h

Ce qui a dévoré nos cœurs, Louise Erdrich, Albin Michel À travers toute son œuvre, Louise Erdrich a imposé son regard insolite et son univers poétique parmi les plus riches talents de la littérature américaine. On retrouve dans ce nouveau roman l’originalité narrative, la prose lumineuse et la force émotionnelle d’une œuvre qui ne cesse de se renouveler et de surprendre.

Chargée de procéder à l’inventaire d’une demeure du New Hampshire, Faye Travers remarque parmi une étonnante collection d’objets indiens du XIXe siècle un tambour rituel très singulier. Émue et troublée cet instrument, elle se prend à l’imaginer doté d’un étrange pouvoir : celui de battre au rythme de la douleur des êtres, comme en écho à la violente passion amoureuse dont il perpétue le souvenir…

Le club de lecture de la médiathèque Marguerite Duras avec l’association Tout en parlant. Échanges conviviaux autour d’un roman sélectionné.

Du samedi 03 octobre 2026 au samedi 05 juin 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T02:00:00+02:00

fin : 2027-06-06T01:59:59+02:00

Date(s) :

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras



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