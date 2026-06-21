Tout le programme sportif de la base de loisirs Jules Noël 2026 Centre Sportif Jules Noël PARIS samedi 4 juillet 2026.

Dans le cadre du dispositif Paris en Seine, le stade Jules Noël se transforme en base de loisirs et vous accueille chaque jour pour vous faire découvrir une large palette d’activités sportives et d’animations à pratiquer en solo ou en famille.

Au programme, de 13h à 20h sur le terrain de foot en libre accès : tir à l’arc, tennis de table, mini-tennis, badminton, volley encadrés par des éducateurs diplômés, jeux traditionnels et structures gonflables.

Espace petite enfance (0-7 ans): un espace avec parcours de motricité, basket ball et structure gonflable réservée aux tout-petits. Sous la surveillance des parents.

+ des activités encadrées chaque semaine:

Mardi et jeudi de 18h à 19h : gymnastique douce/renforcement musculaire

: gymnastique douce/renforcement musculaire Mercredi et samedi de 15h à 17h : découverte de l’escalade par l’association ROC 14

: découverte de l’escalade par l’association ROC 14 samedi de 18h à 19h : découverte de la lutte

: découverte de la lutte Dimanche de 16h à 18h : tournoi de foot à 5

: tournoi de foot à 5 23 juillet de 14h à 17h: initiation au roller par l’association RSI

De 10h à 12h, un créneau est réservé exclusivement à l’accueil des centres de loisirs (fermé au grand public).

Du 4 juillet au 16 août 2026, le stade Jules Noël se transforme en une véritable base de loisirs, proposant des activités sportives et des animations ludiques et éducatives pour apprendre en s’amusant !

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 16 août 2026 :

samedi

de 10h00 à 20h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 20h00

dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-16T21:00:00+02:00

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Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS



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