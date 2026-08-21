Tout-petit tu lis, Médiathèque Gérard-Billy, Lagny-sur-Marne
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Gérard-Billy · Lagny-sur-Marne
Informations pratiques
Tout-petit tu lis Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Gérard-Billy Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles ; Tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour faire connaissance avec les livres et partager avec les bébés le plaisir de la lecture, les bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à découvrir des histoires, comptines, jeux de doigts et formulettes pour s’amuser, s’éveiller et grandir.
Prendre son temps autour d’un album, feuilleter, rêver, imaginer, être curieux… sont au programme de ce rendez-vous.
Avec les bibliothécaires
Médiathèque Gérard-Billy 10 allée vieille et gentil 77400 Lagny Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 0160076240
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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