Tout-petit tu lis, Médiathèque Gérard-Billy, Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Tout-petit tu lis Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Gérard-Billy Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles ; Tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour faire connaissance avec les livres et partager avec les bébés le plaisir de la lecture, les bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à découvrir des histoires, comptines, jeux de doigts et formulettes pour s’amuser, s’éveiller et grandir.

Prendre son temps autour d’un album, feuilleter, rêver, imaginer, être curieux… sont au programme de ce rendez-vous.

Avec les bibliothécaires

Médiathèque Gérard-Billy 10 allée vieille et gentil 77400 Lagny Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 0160076240

Biblis en folie 2026

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