Tout savoir sur la VAE, CIBC Haute-Vienne, Limoges
mercredi 23 septembre 2026 · CIBC Haute-Vienne · Limoges
Informations pratiques
Tout savoir sur la VAE Mercredi 23 septembre, 09h30 CIBC Haute-Vienne Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T09:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T09:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:00:00+02:00
Pour vous renseigner sur toutes les possibilités que vous offre la VAE et pour s’informer sur la démarche de A à Z, nous vous proposons ce temps de présentation par l’un de nos conseillers.
Retrouvez-nous dans nos locaux au 1 rue Darnet, 87000 Limoges (1er étage avec ascenseur, au dessus du commerce « La Mie Câline »).
Pour vous inscrire et pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 09 56 28 71 43 où via l’adresse courriel secretariat@cibchautevienne.fr.
CIBC Haute-Vienne 1 rue Darnet,87000,Limoges Limoges 87000 Les Émailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 09.56.28.71.43 [{« link »: « mailto:secretariat@cibchautevienne.fr »}]
Pour vous renseigner sur toutes les possibilités que vous offre la VAE et pour s’informer sur la démarche de A à Z, nous vous proposons ce temps de présentation par l’un de nos conseillers. Retr…
CAP Métiers Nouvelle Aquitaine
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