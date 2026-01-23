Toute la beauté et le sang versé Cinéma Opéraims Reims
lundi 15 février 2027 · Cinéma Opéraims · Reims
Informations pratiques
Reims
Toute la beauté et le sang versé
Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-15 20:00:00
fin : 2027-02-15 22:07:00
Date(s) :
2027-02-15
Tout public
Toute la beauté et le sang versé
Autour de spectacle Monde nouveau
De Laura Poitras
En partenariat avec Opéraims
Films ou documentaires qui ont inspiré les artistes de la saison, c’est tout un programme de (re)découverte en amont de certains spectacles.
Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion du genre et les définitions de la normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi une activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat contre la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États Unis et dans le monde. Toute la beauté et le sang versé nous mène au cœur de ses combats artistiques et politiques, mus par l’amitié, l’humanisme et l’émotion.
Tarif préférentiel de 6 € sur présentation de votre billet pour le spectacle • Billetterie auprès du
Date lundi 15 février 20h
Lieu Cinéma Reims Opéraims, 72 Place Drouet d’Erlon, 51100 Reims
Durée 2h07 .
Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Toute la beauté et le sang versé
L’événement Toute la beauté et le sang versé Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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