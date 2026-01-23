Toute la beauté et le sang versé Cinéma Opéraims Reims

Informations pratiques

Reims

Toute la beauté et le sang versé

Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-15 20:00:00

fin : 2027-02-15 22:07:00

Date(s) :

2027-02-15

Tout public

Toute la beauté et le sang versé

Autour de spectacle Monde nouveau

De Laura Poitras

En partenariat avec Opéraims

Films ou documentaires qui ont inspiré les artistes de la saison, c’est tout un programme de (re)découverte en amont de certains spectacles.

Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion du genre et les définitions de la normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi une activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat contre la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États Unis et dans le monde. Toute la beauté et le sang versé nous mène au cœur de ses combats artistiques et politiques, mus par l’amitié, l’humanisme et l’émotion.

Tarif préférentiel de 6 € sur présentation de votre billet pour le spectacle • Billetterie auprès du

Date lundi 15 février 20h

Lieu Cinéma Reims Opéraims, 72 Place Drouet d’Erlon, 51100 Reims

Durée 2h07 .

Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Toute la beauté et le sang versé

L’événement Toute la beauté et le sang versé Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne