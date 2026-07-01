TOUTE LA FAMILLE QUE J’AIME, Palais des Congrès, Digne-les-Bains
vendredi 5 février 2027 · Palais des Congrès · Digne-les-Bains
Informations pratiques
TOUTE LA FAMILLE QUE J’AIME Vendredi 5 février 2027, 20h30 Palais des Congrès Alpes-de-Haute-Provence
Tarifs de 33 à 20 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T22:00:00+01:00
Fin : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T22:00:00+01:00
En découvrant cette famille… Vous allez adorer la vôtre !!!
Un frère et une sœur, dont le père a toujours été fan de Johnny Hallyday, sont persuadés que pour faire comme son idole, leur père va les déshériter.
Ils décident de prendre les devants et de tout faire pour récupérer sa fortune… de son vivant.
Cette histoire nous prouve que la famille c’est vraiment ce qu’il y a de plus cher…
Une comédie piquante et déjantée par les auteurs de « La Moustâche », où les liens du sang valent de l’or… surtout quand il s’agit d’héritage !
Auteur : Fabrice Donnio & Sacha Judaszko
Mise en scène : Anne Bouvier
Avec Michel Boujenah, Guillaume Bouchède, Anne‑Sophie Germanaz et Raphaëline Goupilleau
Assistant à la mise en scène : César Duminil
Scénographe : Citronelle Dufay
Lumières : Denis Koransky
Costumes : Noémie Balayre
Compositeur : Mehdi Bourayou & Laurent Guillet
www.theatredesvarietes.fr/spectacles/toute-la-famille-que-jaime/
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En découvrant cette famille… Vous allez adorer la vôtre !!! théâtre Michel Boujenah
Bernard Richebé
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