TOUTE LA FAMILLE QUE J’AIME, Palais des Congrès, Digne-les-Bains

Informations pratiques

TOUTE LA FAMILLE QUE J’AIME Vendredi 5 février 2027, 20h30 Palais des Congrès Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 33 à 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T22:00:00+01:00

Fin : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T22:00:00+01:00

En découvrant cette famille… Vous allez adorer la vôtre !!!

Un frère et une sœur, dont le père a toujours été fan de Johnny Hallyday, sont persuadés que pour faire comme son idole, leur père va les déshériter.

Ils décident de prendre les devants et de tout faire pour récupérer sa fortune… de son vivant.

Cette histoire nous prouve que la famille c’est vraiment ce qu’il y a de plus cher…

Une comédie piquante et déjantée par les auteurs de « La Moustâche », où les liens du sang valent de l’or… surtout quand il s’agit d’héritage !

Auteur : Fabrice Donnio & Sacha Judaszko

Mise en scène : Anne Bouvier

Avec Michel Boujenah, Guillaume Bouchède, Anne‑Sophie Germanaz et Raphaëline Goupilleau

Assistant à la mise en scène : César Duminil

Scénographe : Citronelle Dufay

Lumières : Denis Koransky

Costumes : Noémie Balayre

Compositeur : Mehdi Bourayou & Laurent Guillet

www.theatredesvarietes.fr/spectacles/toute-la-famille-que-jaime/

Billetterie en ligne

Vidéo

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En découvrant cette famille… Vous allez adorer la vôtre !!! théâtre Michel Boujenah

Bernard Richebé