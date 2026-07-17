TRACES DE LUMIERE, Abbaye Saint Germain à Auxerre, Auxerre

Informations pratiques

TRACES DE LUMIERE 30 octobre 2026 – 23 janvier 2027 Abbaye Saint Germain à Auxerre Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T15:30:00+01:00 – 2026-10-30T16:00:00+01:00

Fin : 2027-01-23T10:00:00+01:00 – 2027-01-23T18:00:00+01:00

TRACES DE LUMIÈRE

Photographies contemporaines du fonds de l’artothèque

Le projet s’ouvre par une exposition présentée à l’Abbaye Saint-Germain (Musée d’Auxerre), intitulée Traces de lumière. Composée exclusivement de photographies contemporaines issues du fonds de l’artothèque. Cette exposition met en lumière la diversité des écritures photographiques actuelles. Les œuvres rassemblées interrogent le rapport au réel, au temps, à la mémoire, au paysage et à l’intime, tout en affirmant la photographie comme un médium artistique à part entière.

Dans le cadre patrimonial de l’abbaye, ces images dialoguent avec l’histoire du lieu et rappellent que la photographie est avant tout une trace : trace de lumière, trace d’un regard, trace d’un instant.

En parallèle de l’exposition, un ensemble d’ateliers scolaires est déployé autour de la découverte des procédés photographiques : sténopé, photogramme, cyanotype et techniques de virage. Ces actions s’inscrivent dans une démarche d’éducation à l’image et de sensibilisation à l’histoire et aux principes fondamentaux de la photographie.

Des ateliers tout public sont également proposés au sein de l’abbaye, des Équipements d’Animation des Quartiers, du Centre social, des Centres de loisirs et de la Micro-Folie. Ils invitent les participants à explorer la photographie par la pratique : portraits intergénérationnels, rephotographie de lieux anciens, cyanotypes réalisés à partir de photos personnelles, atelier d’initiation Ma première image.

Le projet se conclura par une restitution finale des créations réalisées par les participants, sous la forme d’une exposition intitulée « 200 cyanotypes, 200 histoires », présentée dans un ou plusieurs lieux à déterminer. Cette présentation collective viendra clore le parcours en valorisant l’implication des élèves, des familles et des habitants.

Calendrier :

– Exposition « Traces de lumière » : du 14 novembre → 31 décembre 2026

– Ateliers : novembre 2026 → mai 2027

– Restitution finale : fin juin / juillet 2027

Abbaye Saint Germain à Auxerre 2, Place Saint Germain 89000 Auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté

TRACES DE LUMIÈRE

©Georges Rousse – Genève – 1985