Traces et empreintes, Val de l’Hort, Anduze

Informations pratiques

Traces et empreintes 7 – 24 août Val de l’Hort Gard

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T09:30:00+02:00 – 2026-08-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-24T09:30:00+02:00 – 2026-08-24T11:30:00+02:00

© Sophie Brunet

Val de l’Hort 1050 chemin Bas, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « projets@valdelhort.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 61 06 »}]

Devenez des détectives hors-pair lors de vos futures randonnées !