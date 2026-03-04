TRACES ET INDICES Savigny-en-Véron

TRACES ET INDICES

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

En partant dans la nature, il est toujours possible de découvrir des traces et indices de présence d’animaux. Partez à l’aventure et jouez le rôle de détective nature . Recherchez, trouvez et identifiez l’espèce qui nous a laissé un indice. À vos marques, prêts, enquêtez !

En partant dans la nature, il est toujours possible de découvrir des traces et indices de présence d'animaux. Partez à l'aventure et jouez le rôle de détective nature . Recherchez, trouvez et identifiez l'espèce qui nous a laissé un indice. À vos marques, prêts, enquêtez ! 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

When you’re out and about in nature, you can always discover animal tracks and clues. Go on an adventure and play the role of nature detective . Search, find and identify the species that has left us a clue. On your marks, get set, investigate!

