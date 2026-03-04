TRACES ET INDICES Savigny-en-Véron
TRACES ET INDICES Savigny-en-Véron mercredi 5 août 2026.
TRACES ET INDICES
80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
En partant dans la nature, il est toujours possible de découvrir des traces et indices de présence d’animaux. Partez à l’aventure et jouez le rôle de détective nature . Recherchez, trouvez et identifiez l’espèce qui nous a laissé un indice. À vos marques, prêts, enquêtez !
En partant dans la nature, il est toujours possible de découvrir des traces et indices de présence d’animaux. Partez à l’aventure et jouez le rôle de détective nature . Recherchez, trouvez et identifiez l’espèce qui nous a laissé un indice. À vos marques, prêts, enquêtez ! 5 .
80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
When you’re out and about in nature, you can always discover animal tracks and clues. Go on an adventure and play the role of nature detective . Search, find and identify the species that has left us a clue. On your marks, get set, investigate!
L’événement TRACES ET INDICES Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2026-03-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme