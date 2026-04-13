Traces – Les archives de création, une histoire de la mode au-delà du vêtement, Château de Fontainebleau – chapelle haute Saint-Saturnin, Fontainebleau

Traces – Les archives de création, une histoire de la mode au-delà du vêtement Samedi 6 juin, 14h30 Château de Fontainebleau – chapelle haute Saint-Saturnin Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Le vêtement est la partie la plus exposée du phénomène qu’est la mode. Il relève cependant d’un maillage d’acteurs, de supports, de savoir-faire et de techniques plurielles. Peu montrés, croquis, patronages, échantillons, captations de défilés sont autant de traces qui racontent l’histoire d’une création. Cette table ronde a pour objet les archives « non-vêtements », que produit la mode et que conservent les institutions, publiques et privées, qui lui sont liées. Des représentants de ces dernières seront invités à étendre les perspectives du patrimoine de mode contemporain.

Château de Fontainebleau – chapelle haute Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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