Trafic de doudous, Musée national des douanes, Bordeaux
Trafic de doudous, Musée national des douanes, Bordeaux mardi 10 mars 2026.
Trafic de doudous Mardi 10 mars, 16h00 Musée national des douanes Gironde
Sur réservation. 7 euros (1 enfant + 1 accompagnateur)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-10T16:00:00+01:00 – 2026-03-10T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-10T16:00:00+01:00 – 2026-03-10T17:00:00+01:00
Musée national des douanes 1 Place de la bourse Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation@musee-douanes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 702 75 749 »}]
Les enfants sont invités à remonter la piste de trafiquants de faux jouets. ateliers vacances
Musée national des douanes