Trafic de doudous, Musée national des douanes, Bordeaux

Trafic de doudous Mardi 10 mars, 16h00 Musée national des douanes Gironde

Sur réservation. 7 euros (1 enfant + 1 accompagnateur)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T16:00:00+01:00 – 2026-03-10T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T16:00:00+01:00 – 2026-03-10T17:00:00+01:00

Musée national des douanes 1 Place de la bourse Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les enfants sont invités à remonter la piste de trafiquants de faux jouets. ateliers vacances

