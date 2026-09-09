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TRAIL DANS LA BIBLIOTHEQUE / Caen ça bouge, Bibliothèque Alexis De Tocqueville, Caen

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Alexis De Tocqueville · Caen

TRAIL DANS LA BIBLIOTHEQUE / Caen ça bouge, Bibliothèque Alexis De Tocqueville, Caen

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Alexis De Tocqueville
Adresse
15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France
Ville
14000 Caen
Département
Calvados

TRAIL DANS LA BIBLIOTHEQUE / Caen ça bouge 2 et 3 octobre Bibliothèque Alexis De Tocqueville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T23:29:00+02:00 – 2026-10-02T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T21:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00

Dans le cadre de la 6e édition de CAEN ça bouge, le trail urbain nocturne passera dans les espaces de la bibliothèque.

Si toutes les places sont prises, il est toujours possible de venir observer les courreur traverser les espaces illuminés de la bibliothèque.

Bibliothèque Alexis De Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304700 https://bibliotheques.caenlamer.fr/
Biblis en folie 2026

copyleft : Andy Li / Wikicommons

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