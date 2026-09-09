TRAIL DANS LA BIBLIOTHEQUE / Caen ça bouge, Bibliothèque Alexis De Tocqueville, Caen
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Alexis De Tocqueville · Caen
Informations pratiques
TRAIL DANS LA BIBLIOTHEQUE / Caen ça bouge 2 et 3 octobre Bibliothèque Alexis De Tocqueville Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T23:29:00+02:00 – 2026-10-02T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T21:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00
Dans le cadre de la 6e édition de CAEN ça bouge, le trail urbain nocturne passera dans les espaces de la bibliothèque.
Si toutes les places sont prises, il est toujours possible de venir observer les courreur traverser les espaces illuminés de la bibliothèque.
Bibliothèque Alexis De Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304700 https://bibliotheques.caenlamer.fr/
Biblis en folie 2026
copyleft : Andy Li / Wikicommons
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