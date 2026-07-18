TRAIL DE LA RENAISSANCE 11ème édition Fontenay-le-Comte
samedi 19 septembre 2026 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
TRAIL DE LA RENAISSANCE 11ème édition
Quai Poëy d’Avant Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
11ème édition pour ce trail urbain au cœur de Fontenay-le-Comte !
Plusieurs parcours adaptés à tous les âges et niveaux
HORANET 7,5 km
SAGA 15 km,
GUILLEBEAUD 21 km
CEFR. Courses enfants Poussins 1 km, Benjamins 2 km, Minimes 3 km
Inscriptions exclusivement en ligne (clôture vendredi 18/09 à 20h, pas d’inscription sur place).
– Tarifs 9,00€, 14,00 € ou 17,00 € selon la distance, avec 2,00 € de réduction pour les licenciés FFA.
– 2,00 € pour les courses enfants entièrement reversés à l’Association
– Challenge Entreprise cf le règlement. Inscription uniquement via Rejoindre un groupe .
– Course éco-responsable pas de gobelet au ravitaillement.
– Plus d’infos dans le règlement, sur la page Facebook Trail de la Renaissance ou benevolat.trail@gmail.com .
Quai Poëy d’Avant Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire benevolat.trail@gmail.com
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English :
The 11th edition of this urban trail race in the heart of Fontenay-le-Comte!
L’événement TRAIL DE LA RENAISSANCE 11ème édition Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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