Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

TRAIL DE LA RENAISSANCE 11ème édition

Quai Poëy d’Avant Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

11ème édition pour ce trail urbain au cœur de Fontenay-le-Comte !

Plusieurs parcours adaptés à tous les âges et niveaux

HORANET 7,5 km

SAGA 15 km,

GUILLEBEAUD 21 km

CEFR. Courses enfants Poussins 1 km, Benjamins 2 km, Minimes 3 km

Inscriptions exclusivement en ligne (clôture vendredi 18/09 à 20h, pas d’inscription sur place).

– Tarifs 9,00€, 14,00 € ou 17,00 € selon la distance, avec 2,00 € de réduction pour les licenciés FFA.

– 2,00 € pour les courses enfants entièrement reversés à l’Association

– Challenge Entreprise cf le règlement. Inscription uniquement via Rejoindre un groupe .

– Course éco-responsable pas de gobelet au ravitaillement.

– Plus d’infos dans le règlement, sur la page Facebook Trail de la Renaissance ou benevolat.trail@gmail.com .

Quai Poëy d’Avant Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire benevolat.trail@gmail.com

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English :

The 11th edition of this urban trail race in the heart of Fontenay-le-Comte!

L’événement TRAIL DE LA RENAISSANCE 11ème édition Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin