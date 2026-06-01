Trail de l’Abbaye de Valence Valence-en-Poitou
Trail de l’Abbaye de Valence Valence-en-Poitou dimanche 21 juin 2026.
Valence-en-Poitou
Trail de l’Abbaye de Valence
Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:15:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
3 coures
– 29 km
– 16.5 km
– 9km
Randonnée pédestre
Course enfants. .
Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 23 51 11
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English : Trail de l’Abbaye de Valence
L’événement Trail de l’Abbaye de Valence Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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