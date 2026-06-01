Trail de l’Abbaye de Valence Valence-en-Poitou dimanche 21 juin 2026.

Valence-en-Poitou

Trail de l’Abbaye de Valence

Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:15:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

3 coures

– 29 km

– 16.5 km

– 9km

Randonnée pédestre

Course enfants. .

Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 23 51 11

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English : Trail de l’Abbaye de Valence

L’événement Trail de l’Abbaye de Valence Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou