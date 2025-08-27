Trail des Gabizos Village Arrens-Marsous

Trail des Gabizos Village Arrens-Marsous vendredi 24 juillet 2026.

Trail des Gabizos

Village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24

Trail pyrénéen, au cœur du Val d’Azun, à découvrir au travers de parcours magnifiques et exigeants !

GABIZOS SKY RACE (30kms 2750m d+)

BERBEILLET (20kms 1750m d+)

TUQUE D’ARRENS (10km 750m d+)

MINI TUQUE (5km 260m d+)

MANU LACROIX (course pour enfants) .

Village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 85 57 09 54 lesgabizos@gmail.com

English :

Pyrenean trail, in the heart of the Val d’Azun, to be discovered through magnificent and demanding routes!

German :

Ein Pyrenäen-Trail im Herzen des Val d’Azun, den Sie auf wunderschönen und anspruchsvollen Strecken entdecken können!

Italiano :

Un sentiero pirenaico nel cuore della Val d’Azun, da scoprire su percorsi magnifici e impegnativi!

Espanol :

Un sendero pirenaico en el corazón del Val d’Azun, ¡para descubrir en unos recorridos magníficos y exigentes!

