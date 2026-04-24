Sens

Trail du Grand Sénonais

Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Orchestré par des coureurs, pour des coureurs et soutenu par des associations sportives du Grand Sénonais telles que l’Union Athlétique Sénonaise, le Raid Sénon Aventure ou encore Sens Route Trail, ce rendez-vous sportif incontournable se veut également touristique, convivial et humanitaire. .

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Trail du Grand Sénonais

L’événement Trail du Grand Sénonais Sens a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Sens et Sénonais