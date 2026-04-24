Trail du Grand Sénonais Sens
Trail du Grand Sénonais Sens vendredi 29 mai 2026.
Sens
Trail du Grand Sénonais
Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Orchestré par des coureurs, pour des coureurs et soutenu par des associations sportives du Grand Sénonais telles que l’Union Athlétique Sénonaise, le Raid Sénon Aventure ou encore Sens Route Trail, ce rendez-vous sportif incontournable se veut également touristique, convivial et humanitaire. .
Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail du Grand Sénonais
L’événement Trail du Grand Sénonais Sens a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Conférence Quelle crise de la démocratie ? Place Jean-Pierre Pincemin Sens 30 avril 2026
- Agence d’Attractivité Sens Intense Location de vélos Sens Yonne 1 mai 2026
- Circuit de Dixmont n°2 « Le Sucré La Grande Hâte Le Ru du Crot Guenin Sens Yonne 1 mai 2026
- Circuit de Dixmont n°1 la Mine Le Kiosque Le Prieuré de l’Enfourchure Sens Yonne 1 mai 2026
- Initiation à la BD Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 9 mai 2026