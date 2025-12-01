Trail du Loup Blanc Gymnase Guéret

Trail du Loup Blanc Gymnase Guéret samedi 13 décembre 2025.

Trail du Loup Blanc

Gymnase Grancher Guéret Creuse

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13 2025-12-14

Le Trail du Loup Blanc est une épreuve de course à pied qui se déroule chaque année dans les magnifiques paysages du département de la Creuse. Ce trail offre aux participants l’opportunité de découvrir des sentiers variés à travers la forêt, les collines et les panoramas exceptionnels qui caractérisent ce département.

Les athlètes pourront affronter des terrains techniques et escarpés, mettant à l’ épreuve leur endurance, leur agilité et leur mental. Des points de ravitaillement sont répartis tout au long de l’itinéraire, assurant un soutien indispensable pour chaque concurrent.

Coureur aguerri ou débutant, cet événement est l’occasion parfaite de vivre une expérience unique en pleine nature, tout en partageant un moment de convivialité avec d’autres passionnés de trail. .

Gymnase Grancher Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine info@samtri23.fr

