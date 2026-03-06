Trail et vétathlon Mazetençois Tence

Trail et vétathlon Mazetençois

Gymnase de la Lionchère Tence Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

vétathlon solo

Début : 2026-07-18 13:30:00

fin : 2026-07-18 21:00:00

2026-07-18

Trail de 11 kms ou Vétathlon à réaliser en solo ou duo avec 11 kms de course + 25 kms de VTT. Marche libre de 11 kms. Animation en soirée.

Gymnase de la Lionchère Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 60 56 87

English :

11-kilometre trail or Vétathlon, solo or duo with 11-kilometre run + 25-kilometre mountain bike. 11 kms free walk. Evening entertainment.

