Trail et vétathlon Mazetençois Tence
Trail et vétathlon Mazetençois Tence samedi 18 juillet 2026.
Trail et vétathlon Mazetençois
Gymnase de la Lionchère Tence Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
vétathlon solo
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-07-18 21:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Trail de 11 kms ou Vétathlon à réaliser en solo ou duo avec 11 kms de course + 25 kms de VTT. Marche libre de 11 kms. Animation en soirée.
.
Gymnase de la Lionchère Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 60 56 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
11-kilometre trail or Vétathlon, solo or duo with 11-kilometre run + 25-kilometre mountain bike. 11 kms free walk. Evening entertainment.
L’événement Trail et vétathlon Mazetençois Tence a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon