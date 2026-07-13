Informations pratiques

Caen

Trails • Caen ça bouge

Quai Gaston Lamy Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-01

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-01

Caen ça bouge chaussez vos baskets pour des trails uniques !

Du 1er au 4 octobre 2026, vibrez au rythme des mobilités durables et venez fouler les rues de Caen ! Que vous soyez runner assidu ou marcheur solidaire, découvrez la ville sous un nouveau jour à travers des parcours nocturnes originaux !

Caen ça bouge chaussez vos baskets pour des trails uniques !

Du 1er au 4 octobre 2026, vibrez au rythme des mobilités durables et venez fouler les rues de Caen ! Que vous soyez runner assidu ou marcheur solidaire, découvrez la ville sous un nouveau jour à travers des parcours nocturnes originaux :

• Les Trails Nocturnes (Samedi 3 oct.) 14 km, 24 km ou le tout nouveau format long de 45 km pour explorer des lieux insolites et habituellement fermés au public !

• La Balade Caritative de 7 km (Vendredi 2 oct.) une boucle festive et non chronométrée accessible à tous.

• Verticale du CHU, Courses Jeunes & Km Senior des défis adaptés à tous les âges et tous les niveaux.

Au cœur de l’événement Rendez-vous au Village des mobilités Twisto (Quai Gaston Lamy), un espace gratuit et ouvert à tous avec animations non-stop, démos, concerts et restauration !

En solo, en famille ou entre collègues, rejoignez l’aventure et relevez le défi !

Infos & inscriptions www.caencabouge.fr .

Quai Gaston Lamy Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 53 94 17 contact@caencabouge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trails • Caen ça bouge

Caen is on the move: lace up your trainers for some unique trail runs!

From 1 to 4 October 2026, get into the spirit of sustainable transport and come and hit the streets of Caen! Whether you’re a keen runner or a walker taking part in a charity walk, discover the city in a whole new light throug…

L’événement Trails • Caen ça bouge Caen a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Caen la Mer