Trails • Caen ça bouge Caen
jeudi 1 octobre 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
Trails • Caen ça bouge
Quai Gaston Lamy Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-01
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-01
Caen ça bouge chaussez vos baskets pour des trails uniques !
Du 1er au 4 octobre 2026, vibrez au rythme des mobilités durables et venez fouler les rues de Caen ! Que vous soyez runner assidu ou marcheur solidaire, découvrez la ville sous un nouveau jour à travers des parcours nocturnes originaux !
Caen ça bouge chaussez vos baskets pour des trails uniques !
Du 1er au 4 octobre 2026, vibrez au rythme des mobilités durables et venez fouler les rues de Caen ! Que vous soyez runner assidu ou marcheur solidaire, découvrez la ville sous un nouveau jour à travers des parcours nocturnes originaux :
• Les Trails Nocturnes (Samedi 3 oct.) 14 km, 24 km ou le tout nouveau format long de 45 km pour explorer des lieux insolites et habituellement fermés au public !
• La Balade Caritative de 7 km (Vendredi 2 oct.) une boucle festive et non chronométrée accessible à tous.
• Verticale du CHU, Courses Jeunes & Km Senior des défis adaptés à tous les âges et tous les niveaux.
Au cœur de l’événement Rendez-vous au Village des mobilités Twisto (Quai Gaston Lamy), un espace gratuit et ouvert à tous avec animations non-stop, démos, concerts et restauration !
En solo, en famille ou entre collègues, rejoignez l’aventure et relevez le défi !
Infos & inscriptions www.caencabouge.fr .
Quai Gaston Lamy Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 53 94 17 contact@caencabouge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trails • Caen ça bouge
Caen is on the move: lace up your trainers for some unique trail runs!
From 1 to 4 October 2026, get into the spirit of sustainable transport and come and hit the streets of Caen! Whether you’re a keen runner or a walker taking part in a charity walk, discover the city in a whole new light throug…
L’événement Trails • Caen ça bouge Caen a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Stage Le cycle de Gilgamesh Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen 13 juillet 2026
- Ginguette musicale | Mon Quartier d’été Caen 13 juillet 2026
- 14 juillet bals et feu d’artifice Rue des Fosses du Château Caen 14 juillet 2026
- Atelier Construire romain des matériaux à la façade Le Pavillon Caen 15 juillet 2026
- Construire romain des matériaux à la façade Le Pavillon Caen 15 juillet 2026