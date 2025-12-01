Train du Père Noël Gare de Toucy Toucy
Train du Père Noël Gare de Toucy Toucy mercredi 17 décembre 2025.
Train du Père Noël
Gare de Toucy Avenue de La Gare Toucy Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 17:30:00
Date(s) :
2025-12-17
Ho ! Ho ! Ho ! J’ai troqué mes rennes contre le Transpoyaudin du train de Puisaye, le Père Noël fait sa tournée entre Toucy et Villiers-Saint-Benoît ! Embarquez petits et grands, dans le train du Père Noël, qui fera de cette journée un moment magique et hors du commun. Ne tardez pas à réserver pour ce voyage qui rencontre un réel succès et qui laisse un souvenir inattendu dans le regard de nos enfants. Départ de Toucy à 15 h et retour à 17 h 30 (se présenter 20 minutes avant le départ). .
Gare de Toucy Avenue de La Gare Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Train du Père Noël
German : Train du Père Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Train du Père Noël Toucy a été mis à jour le 2025-11-06 par Yonne Attractivité