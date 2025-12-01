Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Train du Père Noël Gare de Toucy Toucy mercredi 17 décembre 2025.

Gare de Toucy Avenue de La Gare Toucy Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 17:30:00

2025-12-17

Ho ! Ho ! Ho ! J’ai troqué mes rennes contre le Transpoyaudin du train de Puisaye, le Père Noël fait sa tournée entre Toucy et Villiers-Saint-Benoît ! Embarquez petits et grands, dans le train du Père Noël, qui fera de cette journée un moment magique et hors du commun. Ne tardez pas à réserver pour ce voyage qui rencontre un réel succès et qui laisse un souvenir inattendu dans le regard de nos enfants. Départ de Toucy à 15 h et retour à 17 h 30 (se présenter 20 minutes avant le départ).   .

Gare de Toucy Avenue de La Gare Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

