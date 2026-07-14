Train touristique à vapeur Limoges Brignac + Randonnée Moulin du Got Gare des Bénédictins Limoges
mardi 14 juillet 2026 · Gare des Bénédictins · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Train touristique à vapeur Limoges Brignac + Randonnée Moulin du Got
Gare des Bénédictins Esplanade Roger Gonthier Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-29 17:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19
14 Juillet Annulé
Ce voyage se déroule sur une journée au départ de la gare de Limoges-Bénédictins et à destination Brignac (et retour depuis la Gare de Saint-Léonard-de-Noblat).
La randonnée commence ici par une première étape de 2km sur un sentier balisé très facile entre la voie ferrée et la Vienne. Arrivé au Moulin du Got (fermé dimanches & jours fériés), vous aurez le choix de vous arrêter pour le visiter à conditions préférentielles, ou de continuer votre chemin (plusieurs choix d’itinéraires variant entre 3,5 et 4km) pour atteindre la ville de St-Léonard-de-Noblat.
Le dimanche 16 août ne manquez pas la 42e Journée de la Viande Limousine, place de la Libération
Pensez à l’heure du retour du train retour ! Il n’attendra pas !
(Visite au Moulin du Got non inclus)
Détails, et cartes sur le site du CFTLP.
Réservations sur le site du CFTLP ou à l’Office de Tourisme de Limoges. .
Gare des Bénédictins Esplanade Roger Gonthier Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Train touristique à vapeur Limoges Brignac + Randonnée Moulin du Got
L’événement Train touristique à vapeur Limoges Brignac + Randonnée Moulin du Got Limoges a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Limoges Métropole
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