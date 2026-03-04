Trains du Père Noël Place de la Gare Craponne-sur-Arzon

Trains du Père Noël

Place de la Gare Gare de Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 15:00:00

fin : 2026-12-20 17:15:00

Date(s) :

2026-12-19

A l’occasion des Fêtes de Noël 2026, le Train touristique du Haut Forez, propose aux enfants de 7 à 77 ans, et plus, de partir à la recherche du Père Noël à bord de ses trains de Noël.

.

Place de la Gare Gare de Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 23 14

English :

For Christmas 2026, the Train touristique du Haut Forez is offering children aged 7 to 77 and over the chance to search for Santa Claus on board its Christmas trains.

L’événement Trains du Père Noël Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay