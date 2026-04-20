Traithlon Jeunes (6-13 ans) L’Aquapolis Limoges

Limoges

Traithlon Jeunes (6-13 ans)

L’Aquapolis 359 Rue Aristide Briand Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:45:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Après le succès des quatre premières éditions, le Triathlon Limoges Métropole revient et sera précédé par le Triathlon Jeunes (6-13 ans).

Natation Les jeunes participants évolueront dans le bassin multifonction et dans le bassin sportif de 50m. Distance à effectuer 100m.

Cyclisme Le parcours cycliste prendra place à la fois sur la voie publique et sur le parking de L’Aquapolis, sur une zone 100% sécurisée. Distance à effectuer environ 2,2km.

Course à pied cette épreuve se déroulera sur le parking de L’Aquapolis, sur une zone 100% sécurisée. Distance à effectuer 1km.

Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

L’Aquapolis 359 Rue Aristide Briand Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 19 31 67

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English : Traithlon Jeunes (6-13 ans)

L’événement Traithlon Jeunes (6-13 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Limoges Métropole