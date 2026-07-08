Trajet Limoges Bordeaux avec l’Autorail Limousin Place Maison Dieu Limoges

Informations pratiques

Limoges

Trajet Limoges Bordeaux avec l’Autorail Limousin

Place Maison Dieu Gare de Limoges Bénédictins Limoges Haute-Vienne

Tarif : 130 – 130 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 06:10:00

fin : 2026-09-12 09:20:00

Date(s) :

2026-09-12

Offrez-vous une escapade à Bordeaux à bord d’un authentique autorail des années 1960. Au départ de Limoges, laissez-vous séduire par le charme d’un voyage ferroviaire d’époque avant de partir à la découverte de la capitale girondine. Au programme visite de la ville en bus et à pied, déjeuner-croisière sur la Garonne pour admirer Bordeaux depuis le fleuve, puis retour à la gare en tramway. Une journée alliant patrimoine, gastronomie et plaisir du voyage en train ancien, avec une prestation tout compris. Départ de Limoges à 6h10 (arrivée à Bordeaux à 9h20) et retour à 18h (arrivée à Limoges à 21h25).

Réservation sur le site web de l’autorail Limousin. (en lien). .

Place Maison Dieu Gare de Limoges Bénédictins Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine autorail.limousin@yahoo.fr

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English : Trajet Limoges Bordeaux avec l’Autorail Limousin

L’événement Trajet Limoges Bordeaux avec l’Autorail Limousin Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole