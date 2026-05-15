Trans Kabar L’atelier du plateau Paris

Spontanés et hyper-créatifs, les quatre musiciens laissent une large place à l’improvisation, les rythmiques rock maloya se sculptent pour plonger dans les complaintes d’un blues insulaire. Les guitares électriques mordantes venues du rock noise passent par des motifs d’Afrique de l’Ouest, la contrebasse et la batterie formées au free-jazz finissent par ne faire qu’un instrument, les musiciens chantent en chœur, et l’ensemble s’élève comme un mur du son végétalisé où prolifèrent racines, branches, fleurs, épines et fruits. Trans Kabar c’est un flagrant délit de marronnage musical, une ivresse de liberté.

avec : David Doris, voix, kayamb, Stéphane Hoareau, guitare, direction, Clémence Gaudin, contrebasse, Ianik Tallet, batterie.

Trans Kabar propose une relecture électrique des rites mystiques de l’Île de la Réunion, une musique de « trans-maloya » qui trouve sa source dans les chants traditionnels et les Servis Kabaré.

Le jeudi 25 juin 2026

de 21h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T21:00:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/trans-kabar/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



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