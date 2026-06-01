Transes (Al-Hal), Cinéma Ermitage, Fontainebleau

Transes (Al-Hal) Samedi 6 juin, 15h30 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:45:00+02:00

Formé dans les années 70 à Casablanca, le groupe Nass El Ghiwane a profondément renouvelé la musique marocaine en entremêlant de grands thèmes traditionnels à d’impressionnants chants incantatoires et laïcs. Anticonformistes, ses membres ont exprimé les rêves de liberté de la jeunesse et mené les foules jusqu’à la transe dans de nombreuses salles de concert. Sur une proposition de son amie productrice Izza Génini, Ahmed El Maânouni a suivi Nass El Ghiwane de Carthage à Paris, en passant par Essaouira ou Agadir : filmés en répétition, sur scène ou au détour des rues, les musiciens évoquent les thèmes qui leur tiennent à cœur, leur intérêt pour des questions très contemporaines, ainsi que leurs sources d’inspiration, de l’Aïta traditionnelle jusqu’à la musique Gnaoua.

« En 1981, je travaillais de nuit sur le montage de La Valse des pantins. La télévision était tout le temps allumée. Un soir, vers deux ou trois heures du matin commence un film intitulé Transes. Ils l’ont passé plusieurs fois, plusieurs nuits. J’ai tout de suite été fasciné par la musique, mais aussi par la façon dont était conçu ce documentaire. (…) Ce mélange de poésie, de musique et de théâtre permet de revenir à l’origine de ce qu’est la culture marocaine. Les musiciens chantent leur pays, leur peuple, leurs souffrances. Ce film, depuis ces années-là, est devenu une obsession pour moi. » (Martin Scorsese)

précédé de

Le Cri (Al Aïta)

Après avoir produit Transes d’Ahmed El Maânouni, Izza Génini s’est engagée dans un travail de documentariste sur les expressions musicales berbères, juives, arabes et plus largement sur le patrimoine immatériel marocain. « Interprétée par les cheikhates, musiciennes itinérantes, l’aïta est le cri qui devient chant, chant qui devient appel : appel à la mémoire, appel à témoin de la douleur, appel au dépassement de soi, l’aïta est aussi un cri d’amour et d’espérance. Au Moussem de Moulay Abdallah, la diva marocaine Fatna Ben Hocine et sa troupe Oulad Aguida réjouissent les milliers de cavaliers présents, amateurs fervents de l’aïta. » (Izza Génini)

Izza Génini / Maroc – France / 1988 / Documentaire / 27’

Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Ahmed El Maânouni, Transes (Al-Hal), 1981 © Carlotta Films