Travaux de restauration à Paris-Gare de Lyon. SNCF Gares & Connexions au chevet de la façade historique qui retrouvera bientôt son visage d’antan, Paris Gare de Lyon, Paris

Informations pratiques

Travaux de restauration à Paris-Gare de Lyon. SNCF Gares & Connexions au chevet de la façade historique qui retrouvera bientôt son visage d’antan Samedi 19 septembre, 10h00 Paris Gare de Lyon Paris

Accès au stand limité à 20 personnes par créneau de 15 minutes : la visite dure en tout 30 minutes. Le programme est présenté sur patrimoine.sncf.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La façade principale de la gare de Lyon fait l’objet d’une vaste campagne de restauration. Ce projet sera au cœur d’un événement exceptionnel organisé le samedi 19 septembre prochain à l’occasion des Journées européennes du patrimoine SNCF.

Entrez dans les coulisses de cette opération de grande envergure !

Outre le fait qu’il s’agit d’assurer l’entretien du bâti et sa mise aux normes de sécurité, une mission centrale de SNCF Gares & Connexions, l’objectif des travaux qui se termineront mi-2027 est de redonner à la façade son apparence originelle, telle qu’elle a été conçue par l’architecte Marius Toudoire à l’aube de l’exposition universelle de 1900. C’est pourquoi le projet se présente non seulement comme un chantier de restauration, mais aussi de « restitution », comme le souligne Jérémy LEROUYER, directeur de projets chez SNCF Gares & Connexions.

« Certains éléments architecturaux ont disparu à la fin des années 1940 notamment des crêtes décoratives en zinc et un blason monumental. À la fin de la seconde guerre mondiale, il y avait des nécessités de restauration que la SNCF n’avait pas les moyens financiers, matériels ou humains d’entreprendre. Priorité ayant été donnée à la Reconstruction » des gares.

Ces éléments seront restitués au terme du chantier de restauration grâce à un minutieux travail sur les archives et au concours d’un historien spécialisé dans le patrimoine ferroviaire Denis REDOUTEY.

Comme le souligne Coralie BUCHART, conductrice d’opérations pour AREP » les sculptures monumentales et bas-reliefs de la façade illustrent la révolution industrielle, ses avancées technologiques en matière de transport et le thème du voyage dans un style « Art Nouveau » qui utilise le répertoire de l’iconographie et de la symbolique traditionnelles ».

Les travaux sur la façade Diderot ont mobilisé 19 corps d’état différents avec des artisans d’exception qui pour certains ont été au chevet de Notre-Dame de Paris.

Venez rencontrer les équipes responsables du projet et les artisans qui travaillent actuellement derrière une bâche monumentale de 10 étages : tailleurs de pierres, ardoisiers, mosaïstes…

La plupart d’entre eux sont ou ont été compagnons du devoir et du tour de France.

Rendez-vous sur le parvis principal de la gare, le stand se situera au pied de l’échafaudage.

Paris Gare de Lyon Place Louis-Armand 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France http://sn.cf/parisgaredelyon https://www.facebook.com/parisgaredelyon;https://twitter.com/ConnectGares Métro Gare de Lyon

Découverte des travaux de restauration de la façade historique

©AuroreBaron