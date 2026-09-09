Travaux Publics / Kiyan Khoshoie – Body Electric, POLE-SUD, CDCN Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Travaux Publics / Kiyan Khoshoie – Body Electric Jeudi 15 octobre, 19h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:40:00+02:00

Fin : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:40:00+02:00

Danseur et chorégraphe suisso-iranien, formé à la Rotterdam Dance Academy aux Pays-Bas, Kiyan Khoshoie est à présent installé en Suisse. Ses deux solos Grand Écart et Wannabe ont été présentés à POLE-SUD ces dernières saison. Cette nouvelle création en cours avec cinq interprètes sera une célébration douce, joyeuse et puissante. Une (re)découverte de ce qui éveille en nous le désir de bouger, de nous connecter à notre propre corps et de nous relier aux autres, par la danse. Un spectacle comme une invitation à faire du corps un lieu de ressourcement, à puiser dans le mouvement une énergie nouvelle, une force intime et, ainsi, ouvrir la voie à la rencontre de rythmes pluriels, à des récits de corps multiples.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/catalogue_spectacle?lng=1 »}]

Cette nouvelle création en cours avec cinq interprètes sera une célébration douce, joyeuse et puissante.

©Nicha Rodboon