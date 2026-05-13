Traversée de la de la Route d’Occitanie à Saint-Lary Saint-Lary-Soulan
Traversée de la de la Route d’Occitanie à Saint-Lary Saint-Lary-Soulan samedi 20 juin 2026.
Saint-Lary-Soulan
Traversée de la de la Route d’Occitanie à Saint-Lary
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:00:00
fin : 2026-06-20 14:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La Route d’Occitanie CIC, inscrite au calendrier UCI Europe Tour, est une épreuve cycliste entre Pyrénées et Méditerranée. La traversée de Saint-Lary se déroulera sur la départementale entre 13h et 14h.
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SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 63 59 59 94 contact@laroutedoccitanie.fr
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English :
The Route d’Occitanie ? CIC, part of the UCI Europe Tour calendar, is a cycling event between the Pyrenees and the Mediterranean. The crossing of Saint-Lary will take place on the departmental road between 1pm and 2pm.
L’événement Traversée de la de la Route d’Occitanie à Saint-Lary Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de St Lary|CDT65
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