Saint-Lary-Soulan

Traversée de la de la Route d’Occitanie à Saint-Lary

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:00:00

fin : 2026-06-20 14:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La Route d’Occitanie CIC, inscrite au calendrier UCI Europe Tour, est une épreuve cycliste entre Pyrénées et Méditerranée. La traversée de Saint-Lary se déroulera sur la départementale entre 13h et 14h.

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SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 63 59 59 94 contact@laroutedoccitanie.fr

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English :

The Route d’Occitanie ? CIC, part of the UCI Europe Tour calendar, is a cycling event between the Pyrenees and the Mediterranean. The crossing of Saint-Lary will take place on the departmental road between 1pm and 2pm.

L’événement Traversée de la de la Route d’Occitanie à Saint-Lary Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de St Lary|CDT65