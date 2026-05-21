Traversées, contes pour traverser les Temps Bibliothèque Aimé Césaire Paris
Traversées, contes pour traverser les Temps Bibliothèque Aimé Césaire Paris vendredi 5 juin 2026.
Temps d’une vie-ou de plusieurs vies en une. Temps des amants ou temps de l’arbre. Temps qui s’effeuille comme un artichaud. Temps des étoiles.
Présentation issue d’un accompagnement aux contes mené par Philippe Sizaire
Ce soir, les conteuses Agnès, Sandrine, Nathalie et Frédérique vous invitent à enfourcher votre imaginaire pour traverser les temps.
Le vendredi 05 juin 2026
de 19h00 à 20h15
gratuit Tout public. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T23:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T20:15:00+02:00
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
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