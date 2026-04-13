TRAVERSER LES MARGES – AJAP 2023, Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux

TRAVERSER LES MARGES – AJAP 2023 23 avril – 29 mai Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T09:30:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

Produite par la Cité de l’architecture et du patrimoine, elle met à l’honneur la promotion distinguée par l’édition 2023 de ce prix national de la jeune création décerné par le ministère de la Culture.

SAVE THE DATE : INAUGURATION LE 23.04

EXPOSITION DU 23.04 AU 29.05

L’exposition met en lumière 24 équipes prometteuses, dont 4 équipes néo-aquitaines, sélectionnées pour la qualité de leur engagement, leur inventivité et la pertinence de leurs projets et de leurs actions face aux défis contemporains.

Commissaire de l’exposition : Cyrille Véran, journaliste

PARTENAIRES

MINISTÈRE DE LA CULTURE / DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES / CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE / ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE BORDEAUX

*La présentation de cette exposition s’inscrit dans le cadre du projet École en Scène. Ce projet de 6 mois est conçu avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et en collaboration avec l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux. Il constitue une immersion dans le monde de l’enseignement de l’architecture et du paysage avec des workshops, installations, conférences et expositions du 3 mars au 2 octobre 2026.

Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le 308MA, avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, présente l’exposition des Albums des jeunes architectes et paysagistes. Exposition

Éjo.coopérative Photo : Vincent Boutin