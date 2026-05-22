« Treize envie de danser » au Parc Sportif Charles Moureu Centre sportif Charles Moureu Paris
« Treize envie de danser » au Parc Sportif Charles Moureu Centre sportif Charles Moureu Paris samedi 13 juin 2026.
Les associations de danse du 13ème arrondissement vous proposent le samedi 13 juin au Parc Sportif Charles Moureu de 13h30 à 19h00 des initiations et des démonstrations de danse gratuites et ouverts à tou.te.s.
Au programme : danse modern-jazz, Hip Hop, K-Pop, danse orientale, roller-danse et double dutch.
Venez profiter d’un moment festif et convivial avec les associations de danse du 13e arrondissement !!
« Treize envie de danser » :
Un événement proposant des initiations et des démonstrations de danse gratuites et ouverts à tou.te.s
Le samedi 13 juin 2026
de 13h30 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T16:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T13:30:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00
Centre sportif Charles Moureu 17 avenue Edison 75013 Paris
+33144081313
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