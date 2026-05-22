Les associations de danse du 13ème arrondissement vous proposent le samedi 13 juin au Parc Sportif Charles Moureu de 13h30 à 19h00 des initiations et des démonstrations de danse gratuites et ouverts à tou.te.s.

Au programme : danse modern-jazz, Hip Hop, K-Pop, danse orientale, roller-danse et double dutch.

Venez profiter d’un moment festif et convivial avec les associations de danse du 13e arrondissement !!

« Treize envie de danser » :

Un événement proposant des initiations et des démonstrations de danse gratuites et ouverts à tou.te.s

Le samedi 13 juin 2026

de 13h30 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T16:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T13:30:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00

Centre sportif Charles Moureu 17 avenue Edison 75013 Paris

+33144081313



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