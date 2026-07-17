Tremplin Pépite #5, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Tremplin Pépite #5 Jeudi 25 mars 2027, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-25T20:30:00+01:00 – 2027-03-25T22:30:00+01:00

Fin : 2027-03-25T20:30:00+01:00 – 2027-03-25T22:30:00+01:00

Le tremplin musical Pépite fête sa cinquième édition ! Devenu un rendez-vous incontournable pour les artistes émergents du territoire, il met chaque année en lumière les talents musicaux clichois et les accompagne dans leur développement.

Le temps d’une soirée, plusieurs artistes et groupes sélectionnés présentent leurs créations originales devant le public et un jury composé de professionnels des musiques actuelles. Tous les styles sont les bienvenus : chanson, pop, rock, rap, électro, folk ou encore musiques du monde.

Au-delà de la compétition, Pépite est avant tout un moment de découverte, de rencontres et de partage autour de la création musicale. Le public est invité à soutenir ses artistes favoris en participant au vote qui contribuera à désigner le lauréat.

L’artiste ou le groupe récompensé bénéficiera d’un accompagnement artistique sur mesure proposé par le Théâtre Rutebeuf et ses partenaires. Une soirée placée sous le signe de l’émergence, de la créativité et des talents de demain.

Appel à candidatures à partir de janvier 2027. Programme détaillé disponible sur ville-clichy.fr.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Une scène ouverte aux jeunes talents clichois, où créativité et passion trouvent leur récompense.

Ville de Clichy