Tremplin pépite #5 conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Le tremplin musical Pépite fête sa cinquième édition !

Devenu un rendez-vous incontournable pour les artistes émergents du territoire,

il met chaque année en lumière les talents musicaux clichois et les accompagne

dans leur développement.

Le temps d’une soirée, plusieurs artistes et groupes

sélectionnés présentent leurs créations originales devant le public et un jury

composé de professionnels des musiques actuelles. Tous les styles sont les

bienvenus : chanson, pop, rock, rap, électro, folk ou encore musiques du monde.

Au-delà de la compétition, Pépite est avant tout un

moment de découverte, de rencontres et de partage autour de la création

musicale. Le public est invité à soutenir ses artistes favoris en participant

au vote qui contribuera à désigner le lauréat.

L’artiste ou le groupe récompensé bénéficiera d’un

accompagnement artistique sur mesure proposé par le Théâtre Rutebeuf et ses

partenaires. Une soirée placée sous le signe de l’émergence, de la créativité

et des talents de demain.

Appel à candidatures à partir de janvier 2027.

Programme détaillé disponible sur ville-clichy.fr.

Une scène ouverte aux jeunes talents clichois, où créativité et passion trouvent leur récompense.

Le jeudi 25 mars 2027

de 20h30 à 22h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-25T21:30:00+01:00

fin : 2027-03-25T23:30:00+01:00

Date(s) : 2027-03-25T20:30:00+02:00_2027-03-25T22:30:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5654&lng=1



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