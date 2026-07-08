Tremplin pépite #5 conservatoire Léo Delibes Clichy
jeudi 25 mars 2027 · conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
Le tremplin musical Pépite fête sa cinquième édition !
Devenu un rendez-vous incontournable pour les artistes émergents du territoire,
il met chaque année en lumière les talents musicaux clichois et les accompagne
dans leur développement.
Le temps d’une soirée, plusieurs artistes et groupes
sélectionnés présentent leurs créations originales devant le public et un jury
composé de professionnels des musiques actuelles. Tous les styles sont les
bienvenus : chanson, pop, rock, rap, électro, folk ou encore musiques du monde.
Au-delà de la compétition, Pépite est avant tout un
moment de découverte, de rencontres et de partage autour de la création
musicale. Le public est invité à soutenir ses artistes favoris en participant
au vote qui contribuera à désigner le lauréat.
L’artiste ou le groupe récompensé bénéficiera d’un
accompagnement artistique sur mesure proposé par le Théâtre Rutebeuf et ses
partenaires. Une soirée placée sous le signe de l’émergence, de la créativité
et des talents de demain.
Appel à candidatures à partir de janvier 2027.
Programme détaillé disponible sur ville-clichy.fr.
Une scène ouverte aux jeunes talents clichois, où créativité et passion trouvent leur récompense.
Le jeudi 25 mars 2027
de 20h30 à 22h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-25T21:30:00+01:00
fin : 2027-03-25T23:30:00+01:00
Date(s) : 2027-03-25T20:30:00+02:00_2027-03-25T22:30:00+02:00
conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5654&lng=1
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