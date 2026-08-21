TRÉSORS COSMIQUES, Galerie de l’Aubette, Strasbourg

Informations pratiques

TRÉSORS COSMIQUES Samedi 19 septembre, 10h00 Galerie de l’Aubette Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Quand les métiers d’art explorent l’infini

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la frémaa (Fédération des Métiers d’Art d’Alsace) vous invite à découvrir TRÉSORS COSMIQUES, une exposition-vente consacrée à la création contemporaine dans les métiers d’art, présentée à la Galerie de l’Aubette, au cœur de Strasbourg.

Pour cette cinquième édition, 25 professionnels des métiers d’art s’emparent du thème du Cosmos et proposent des œuvres inédites où savoir-faire d’exception, innovation et imagination se rencontrent. Étoiles, constellations, galaxies, planètes et phénomènes célestes deviennent le point de départ d’interprétations sensibles et poétiques, donnant naissance à des créations uniques.

Nouveauté de cette édition, chaque création originale est accompagnée d’une miniature réalisée en série limitée, permettant aux visiteurs d’acquérir une œuvre plus accessible tout en retrouvant l’esprit et le savoir-faire de la pièce principale.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la frémaa propose une programmation dédiée autour de l’exposition le samedi 19 septembre :

Visites guidées de l’exposition

Deux visites guidées gratuites seront proposées afin de découvrir les œuvres des créateurs exposés, leur démarche artistique et les savoir-faire mobilisés autour de la thématique du Cosmos.

Visite à 10h et à 11h30

Réservation obligatoire : https://www.helloasso.com/associations/fremaa/evenements/visite-guidee-tresors-cosmiques

Démonstration de savoir-faire

De 14h à 17h, venez découvrir le travail d’Iza Emberger, décoratrice sur céramique, qui réalisera une démonstration de son savoir-faire et partagera avec le public les étapes de création et les techniques liées à son métier.

Exposition ouverte du 4 au 26 septembre 2026.

Du mercredi au samedi de 13h à 19h.

Entrée libre.

Plus d’informations sur : www.fremaa.com/actualites

Galerie de l’Aubette 4 rue de la Haute montée 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/fremaa/evenements/visite-guidee-tresors-cosmiques »}, {« link »: « http://www.fremaa.com/actualites »}, {« link »: « http://www.fremaa.com/actualites%5D »}] https://www.helloasso.com/associations/fremaa/evenements/visite-guidee-tresors-cosmiques

Découverte de métiers d’art

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