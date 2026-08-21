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Trésors écrits : visite du fonds ancien, Ancienne chapelle des Maristes, Belley

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne chapelle des Maristes · Belley

Trésors écrits : visite du fonds ancien, Ancienne chapelle des Maristes, Belley

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ancienne chapelle des Maristes
Adresse
Rue du promenoir 01300 Belley
Ville
01300 Belley
Département
Ain

Trésors écrits : visite du fonds ancien Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Ancienne chapelle des Maristes Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Dans le cadre des Journée Européennes du Patrimoine la Société Le Bugey et la Ville de Belley, proposent une visite commentée « Trésors écrits : visite du fonds ancien de la Ville de Belley ».

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Dans le cadre des Journée Européennes du Patrimoine la Société Le Bugey et la Ville de Belley, proposent une visite commentée « Trésors écrits : visite du fonds ancien de la Ville de Belley ».

©Ville de Belley

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