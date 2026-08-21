Trésors écrits : visite du fonds ancien, Ancienne chapelle des Maristes, Belley

Informations pratiques

Trésors écrits : visite du fonds ancien Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Ancienne chapelle des Maristes Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Dans le cadre des Journée Européennes du Patrimoine la Société Le Bugey et la Ville de Belley, proposent une visite commentée « Trésors écrits : visite du fonds ancien de la Ville de Belley ».

Ancienne chapelle des Maristes Rue du promenoir 01300 Belley Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 42 23 35 »}]

Dans le cadre des Journée Européennes du Patrimoine la Société Le Bugey et la Ville de Belley, proposent une visite commentée « Trésors écrits : visite du fonds ancien de la Ville de Belley ».

©Ville de Belley