Trésors sous les rails, Musée Saint-Remi, Reims

Informations pratiques

Trésors sous les rails 19 et 20 septembre Musée Saint-Remi Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Quand l’Antiquité et les Temps Modernes se croisent sous la ville…

Dès les Journées européennes du patrimoine 2026, le musée Saint-Remi dévoile pour la première fois au public deux trésors mis au jour lors des fouilles réalisées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) à l’occasion des travaux des lignes du tramway à Reims.

Restés inédits depuis leur découverte en 2008, ces deux ensembles d’orfèvrerie remarquables témoignent de la richesse du territoire à travers les siècles. Ils se composent de pièces de vaisselle gallo-romaine en argent et d’un trésor monétaire du XVIIe siècle, et sont prêtés exceptionnellement par le Service Régional de l’Archéologie de la DRAC Grand Est.

Musée Saint-Remi 53 Rue Simon, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est +33326353661 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-saint-remi Les exceptionnelles collections archéologiques et artistiques racontent la grande histoire de Reims, métropole antique et médiévale, au cœur de l’ancienne abbaye du XVIIIe siècle à la façade d’architecture classique, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Bus : lignes U5 ET U6 – arrêt Saint-Remi.

Quand l’Antiquité et les Temps Modernes se croisent sous la ville…

©Inrap, D. Gliksman