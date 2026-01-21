Tressage vagabond Vieille Loire RDV Office de Tourisme Decize

Tressage vagabond Vieille Loire

RDV Office de Tourisme Place du Champ de Foire Decize Nièvre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 11:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-11-01

Les Tressages vagabonds en bord de Loire sont l’occasion d’une balade pédagogique et créative pour découvrir le saule, ses merveilleux pouvoirs et réaliser un petit poisson avec l’osier glané sur place.

En cas de mauvais temps, l’animation se déroulera dans l’atelier de la vannière au centre-ville de Decize. .

RDV Office de Tourisme Place du Champ de Foire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 37 31 84 reveries.vanniere@lavache.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tressage vagabond Vieille Loire

L’événement Tressage vagabond Vieille Loire Decize a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Sud Nivernais