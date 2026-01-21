Tressage vagabond Vieille Loire RDV Office de Tourisme Decize
Tressage vagabond Vieille Loire RDV Office de Tourisme Decize mardi 14 juillet 2026.
RDV Office de Tourisme Place du Champ de Foire Decize Nièvre
Tarif : 5 EUR
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 11:30:00
2026-07-14 2026-11-01
Les Tressages vagabonds en bord de Loire sont l’occasion d’une balade pédagogique et créative pour découvrir le saule, ses merveilleux pouvoirs et réaliser un petit poisson avec l’osier glané sur place.
En cas de mauvais temps, l’animation se déroulera dans l’atelier de la vannière au centre-ville de Decize. .
+33 6 34 37 31 84 reveries.vanniere@lavache.com
