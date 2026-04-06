TRIAL INDOOR CHAMPION’S CUP INT. ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence
TRIAL INDOOR CHAMPION’S CUP INT. ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence samedi 31 octobre 2026.
TRIAL INDOOR CHAMPION’S CUP INT. Début : 2026-10-31 à 20:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13
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