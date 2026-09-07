TRIBUNAL FICTIF – proposé par l’association Jules Verne – section Droit de l’ULCO, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

TRIBUNAL FICTIF – proposé par l’association Jules

Verne – section Droit de l’ULCO Samedi 14 novembre, 15h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Gratuit sur réservation au 0321873715 ou à la boutique billetterie du théâtre du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h – placement libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00

L’association étudiante de droit Jules Verne, engagée dans l’organisation d’ateliers d’éloquence et de procès fictifs, s’est emparée du thème de L’Iliade pour mettre en scène le procès des crimes de guerre qu’elle a identifiés dans la célèbre œuvre d’Homère. Sur le banc des accusés prendront place Agamemnon et Achille, jugés respectivement pour la destruction de la ville de Troie, l’enlèvement de Briséis et la profanation du corps d’Hector. À la barre défileront étudiants en droit et professionnels du barreau afin de donner vie à un procès fictif entièrement écrit pour l’occasion. Une opportunité originale et inédite de redécouvrir cette œuvre mythique à travers le prisme du droit et de la justice contemporaine.

+14 ans

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.87.37.15 »}]

En lien avec le spectacle ILIADE

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